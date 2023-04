Sportez-vous bien – Randonnée Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

Sportez-vous bien – Randonnée Chalette sur Loing, 4 mai 2023, Chalette-sur-loing. Sportez-vous bien – Randonnée Jeudi 4 mai, 18h25 Chalette sur Loing Dans le cadre du programme Sportez-vous bien, rendez-vous pour une randonnée à Chalette-sur-Loing Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 95 10 72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:25:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

2023-05-04T18:25:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00 FMACEN045V50A42C © Mairie de Montargis

Détails Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing Autres Lieu Chalette sur Loing Adresse Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing Lieu Ville Chalette sur Loing Chalette-sur-loing

Chalette sur Loing Chalette-sur-loing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/

Sportez-vous bien – Randonnée Chalette sur Loing 2023-05-04 was last modified: by Sportez-vous bien – Randonnée Chalette sur Loing Chalette sur Loing 4 mai 2023 Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing

Chalette-sur-loing