Le triathlon d’Iraty – Iratiko Triatloia Chalets d’Iraty Larrau, 28 septembre 2024, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Première édition d’Iratiko Triatloia, le triathlon des montagnes basques, dans un cadre splendide : autour des Chalets d’Iraty.

Deux formats sont proposés :

– longue distance( Luzea) : 1200m – 94km 2770 D+ – 10km 350D+.

– courte distance (Llaburra) : 750m – 21km 600D+ – 5km 190D+.

Deux épreuves sont en solo. La première sur 105 kilomètres, la seconde sur 27 kilomètres. Une troisième sera en relais, sur 105 kilomètres avec des équipes de deux ou trois coureurs.

Ces épreuves sont réservées aux personnes majeures.

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui..

2024-09-28 fin : 2024-09-28 . .

Chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



First edition of Iratiko Triatloia, the triathlon of the Basque mountains, in a splendid setting: around the Chalets d?Iraty.

Two formats are on offer:

– long distance( Luzea): 1200m ? 94km 2770 D+ ? 10km 350D+.

– short distance (Llaburra): 750m ? 21km 600D+ ? 5km 190D+.

Two events are solo. The first over 105km, the second over 27km. A third will be a 105-kilometer relay, with teams of two or three runners.

These events are open to adults only.

You can register today.

Primera edición de Iratiko Triatloia, el triatlón de las montañas vascas, en un marco espléndido: los alrededores de los Chalets de Iraty.

Se proponen dos formatos

– larga distancia (Luzea): 1200m ? 94km 2770 D+ ? 10km 350D+.

– distancia corta (Llaburra): 750m ? 21km 600D+ ? 5km 190D+.

Dos pruebas se disputan en solitario. La primera sobre 105 kilómetros, la segunda sobre 27 kilómetros. La tercera será una prueba de relevos de 105 kilómetros con equipos de dos o tres corredores.

Estas pruebas son sólo para adultos.

Puede inscribirse hoy mismo.

Erste Ausgabe von Iratiko Triatloia, dem Triathlon der baskischen Berge, in einer herrlichen Umgebung: rund um die Chalets d’Iraty.

Es werden zwei Formate angeboten:

– langdistanz( Luzea): 1200m ? 94km 2770 D+ ? 10km 350D+.

– kurzstrecke (Llaburra): 750m ? 21km 600D+ ? 5km 190D+.

Zwei Prüfungen sind Solo. Die erste über 105 Kilometer, die zweite über 27 Kilometer. Ein dritter wird ein Staffellauf sein, über 105 Kilometer mit Teams aus zwei oder drei Läufern.

Diese Wettkämpfe sind volljährigen Personen vorbehalten.

Sie können sich bereits heute anmelden.

