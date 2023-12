Massages Chalets d’Iraty Larrau Catégories d’Évènement: Larrau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 19:00:00 Sandrine, praticienne en massages de bien-être, vous propose de la rencontrer dans le cadre apaisant d’Iraty.

Détendez-vous profondément entre ses mains expertes. Ce soin apaisera chaque tension de votre corps.

Sur réservation..

Chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

