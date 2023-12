Yoga Chalets d’Iraty Larrau, 29 décembre 2023, Larrau.

Larrau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 17:00:00

fin : 2023-12-29

Manuela, coach sportive et professeur de yoga, vous invite à pratiquer avec elle en cette fin d’année.

Pour élever votre esprit et apaiser votre corps, elle vous propose une séance de yoga. Plongez dans l’instant présent, respirez profondément et laissez les tensions s’évanouir.

Pour tout public.

Réservation obligatoire..

EUR.

Chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque