Rando vin chaud Chalets d’Iraty Larrau, 27 décembre 2023, Larrau.

Larrau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 17:00:00

fin : 2023-12-27

Vivez l’expérience d’une randonnée à la tombée de la nuit, accompagné de Jacques Hidondo, guide accompagnateur de montagne.

Si la neige s’est invitée, vous pourrez louer vos raquettes aux Chalets d’Iraty. Vous devez porter de bonnes chaussures et la lampe frontale est recommandée.

Cette randonnée est accessible à tout public.

La sortie sera ponctuée par un vin chaud.

Réservation obligatoire..

Vivez l’expérience d’une randonnée à la tombée de la nuit, accompagné de Jacques Hidondo, guide accompagnateur de montagne.

Si la neige s’est invitée, vous pourrez louer vos raquettes aux Chalets d’Iraty. Vous devez porter de bonnes chaussures et la lampe frontale est recommandée.

Cette randonnée est accessible à tout public.

La sortie sera ponctuée par un vin chaud.

Réservation obligatoire.

Vivez l’expérience d’une randonnée à la tombée de la nuit, accompagné de Jacques Hidondo, guide accompagnateur de montagne.

Si la neige s’est invitée, vous pourrez louer vos raquettes aux Chalets d’Iraty. Vous devez porter de bonnes chaussures et la lampe frontale est recommandée.

Cette randonnée est accessible à tout public.

La sortie sera ponctuée par un vin chaud.

Réservation obligatoire.

EUR.

Chalets d’Iraty D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Pays Basque