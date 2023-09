Balade mycologique : découverte des champignons Chalets d’Iraty Larrau, 21 octobre 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Animées par Côme PETTIER et Fabien ESCALIERE, techniciens à l’Office National des Forêts.

Le monde des champignons sera abordé à travers la découverte de quelques espèces, la place du champignon dans l’écosystème forestier, les aspects méconnus de ce règne … Animation grand public non destinée au mycologues avertis.

Rendez-vous devant l’accueil des Chalets d’Iraty.

Déplacement en covoiturage (5 min) vers le lac de Soule.

Réservations obligatoires. Groupe limité à 20 personnes..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:15:00. EUR.

Chalets d’Iraty D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Led by Côme PETTIER and Fabien ESCALIERE, technicians at the Office National des Forêts.

The world of mushrooms will be explored through the discovery of a few species, the place of mushrooms in the forest ecosystem, and the little-known aspects of this kingdom? This event is for the general public, but not for experienced mycologists.

Meet in front of the Chalets d?Iraty reception area.

Carpooling (5 min) to Lac de Soule.

Reservations required. Group limited to 20 people.

A cargo de Côme PETTIER y Fabien ESCALIERE, técnicos de la Office National des Forêts.

Se explorará el mundo de las setas a través del descubrimiento de algunas especies, el lugar de las setas en el ecosistema forestal y los aspectos poco conocidos de este reino.. El acto está abierto al público en general, pero no para micólogos experimentados.

Encuentro frente a la recepción de los Chalets d’Iraty.

Coche compartido (5 min) hasta el lago de Soule.

Imprescindible reservar. Grupo limitado a 20 personas.

Geleitet von Côme PETTIER und Fabien ESCALIERE, Techniker beim Office National des Forêts.

Die Welt der Pilze wird durch die Entdeckung einiger Arten, den Platz des Pilzes im Ökosystem des Waldes und die unbekannten Aspekte dieses Reiches behandelt.. Diese Veranstaltung ist nicht für erfahrene Mykologen bestimmt.

Treffpunkt vor der Rezeption der Chalets d’Iraty.

Fahrt in Fahrgemeinschaften (5 min) zum See von Soule.

Reservierungen sind erforderlich. Die Gruppe ist auf 20 Personen beschränkt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque