Sortie brame du cerf et dégustation Chalets d’Iraty Larrau, 25 septembre 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous à l’accueil des chaletsd’Iraty pour se rendre ensemble vers le poste d’Albintze. Présentation du lieu, du massif des Escaliers, des consignes à respecter pour avoir la meilleure approche. Prêt des jumelles et installation des longues-vues.

Observation et écoute avec commentaires sur l’espèce, sa biologie, ses mœurs, la période du brame, et recherche visuelle.

Réservation obligatoire, 20 places disponibles, possibilité de covoiturage au départ des chalets d’Iraty vers le poste d’observation (10 min).

Vers 21h, retour au chalets d’Iraty pour une dégustation de produits issus de gibier fournis par la FDC64 au restaurant.

Report de la sortie au 28 septembre si mauvais temps..

2023-09-25 fin : 2023-09-25 22:00:00. .

Chalets d’Iraty D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet up at the Chalets d’Iraty reception area to head for the Albintze station. Presentation of the site, the Escaliers massif and instructions for the best approach. Loan of binoculars and installation of spotting scopes.

Observation and listening with comments on the species, its biology, its habits, the slabbing period, and visual research.

Reservations essential, 20 places available, carpooling from the Chalets d’Iraty to the observation post (10 min).

Around 9pm, return to the chalets d?Iraty for a tasting of game products provided by the FDC64 in the restaurant.

Outing postponed to September 28 in case of bad weather.

Encuentro en la recepción de los Chalets d’Iraty y desplazamiento juntos hasta la estación de Albintze. Presentación del lugar, del macizo de Escaliers e instrucciones para realizar la mejor aproximación. Préstamo de prismáticos e instalación de catalejos.

Observación y escucha con comentarios sobre la especie, su biología, sus costumbres, el periodo de berrea y la investigación visual.

Imprescindible reservar, 20 plazas disponibles, posibilidad de compartir coche desde los Chalets d’Iraty hasta el puesto de observación (10 min).

Hacia las 21h, regreso a los Chalets d’Iraty para una degustación de productos de caza proporcionados por la FDC64 en el restaurante.

Salida aplazada al 28 de septiembre en caso de mal tiempo.

Treffen Sie sich am Empfang der Chalets d’Iraty, um gemeinsam zum Posten von Albintze zu gehen. Vorstellung des Ortes, des Massivs der Escaliers und der Anweisungen, die Sie beachten müssen, um den besten Anflug zu haben. Ausleihe von Ferngläsern und Aufbau der Fernrohre.

Beobachtung und Zuhören mit Kommentaren über die Art, ihre Biologie, ihre Mauern, die Zeit des Brammens und visuelle Suche.

Reservierung erforderlich, 20 Plätze verfügbar, Möglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften ab den Chalets d’Iraty zum Beobachtungsposten (10 min).

Gegen 21 Uhr Rückkehr zu den Chalets d’Iraty, wo im Restaurant eine Kostprobe der von der FDC64 bereitgestellten Wildprodukte serviert wird.

Bei schlechtem Wetter wird der Ausflug auf den 28. September verschoben.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque