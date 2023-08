Conférence sur les vautours Chalets d’Iraty Larrau, 1 septembre 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Les vautours sont des oiseaux fascinants mais qui malheureusement souffrent encore de leur mauvaise image.

Vous découvrirez quelles espèces sont présentes en France et dans les Pyrénées, en saurez plus sur leur écologie et comprendrez le rôle important qu’ils jouent dans les milieux naturels..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 22:00:00. EUR.

Chalets d’Iraty D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vultures are fascinating birds, but unfortunately they still suffer from a poor image.

Find out which species are present in France and the Pyrenees, learn more about their ecology and understand the important role they play in natural environments.

Los buitres son aves fascinantes, pero por desgracia siguen sufriendo una mala imagen.

Descubra qué especies están presentes en Francia y los Pirineos, aprenda más sobre su ecología y comprenda el importante papel que desempeñan en los entornos naturales.

Geier sind faszinierende Vögel, die leider immer noch unter ihrem schlechten Image leiden.

Sie erfahren, welche Arten in Frankreich und in den Pyrenäen vorkommen, lernen mehr über ihre Ökologie und verstehen die wichtige Rolle, die sie in natürlichen Lebensräumen spielen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque