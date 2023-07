Séjour Iraty chalets d’iraty Larrau, 24 juillet 2023, Larrau.

Séjour Iraty 24 – 28 juillet chalets d’iraty tarif journée alsh + 2 €

Ce séjour à Iraty a pour objectif de faire découvrir l’environnement montagnard Basque aux enfants. Pour cela, nous avons pour but de susciter l’intérêt sur l’environnement local et le respect des milieux naturels, en montrant leur richesse et leur fragilité par diverses activités ludiques comme une randonnée guidée et des jeux sur la fragilité du territoire de montagne. Nous apporterons des connaissances théoriques et pratiques sur la reconnaissance des oiseaux, essences d’arbres et de fleurs grâce à l’intervention de la LPO et des grands jeux en pleine nature.

Nous aborderons aussi les interactions existantes entre l’Homme et son milieu, l’impact du premier sur le second, et faciliter ainsi la responsabilisation de chacun face à son environnement, point clef de l’émergence d’une véritable écocitoyenneté.

chalets d'iraty 64560 LARRAU Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

