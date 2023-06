100% Adrénaline Chalets des Aiguilles Chamonix-Mont-Blanc, 31 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Tu rêves d’une semaine à sensations fortes ? De dépasser tes limites ? De découvrir des paysages à couper le souffle ?! Ce séjour n’attend que toi !

Au programme :

Séances fortes en sensations : canyoning, , spéléo ou via ferrata.

Découverte de la grotte du glacier de la mer de glace

Montée en téléphérique au sommet de l’Aiguille du Midi à 3842m d’altitude et expérience du « Pas dans le vide ».

Sortie au sommet du Brévent à 2525m d’altitude pour admirer le panorama

Randonnée à la journée et nuit en refuge en pleine montagne

Après-midi baignade

Les animateurs proposeront également des activités ludiques et sportives ainsi que des soirées animées

