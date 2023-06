Apprentis Trappeurs Chalets des Aiguilles Chamonix-Mont-Blanc, 15 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Tu rêves de créer ton campement ? De dormir sous la tente ? De partir à l’aventure en montagne ? Ce séjour n’attend que toi !

Au programme :

Une séance d’escalade en falaise

Randonnée à la journée pour découvrir la montagne

Bivouac dans le parc du chalet avec création de son camp trappeur et nuit sous la tente

Découverte de la grotte du glacier de la mer de glace

Montée en téléphérique au sommet de l’Aiguille du midi à 3842m d’altitude au pied du Mont Blanc et expérience du « Pas dans le vide »

Sortie au sommet du Brévent à 2525m d’altitude pour admirer le panorama

Les animateurs proposeront également des activités ludiques, sportives et manuelles ainsi que des soirées animées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T07:30:00+02:00 – 2023-07-15T15:30:00+02:00

2023-07-22T09:30:00+02:00 – 2023-07-22T17:30:00+02:00

