MONTAGNES SPORTIVES Chalets de Saint Nérée Ferrère, 24 juillet 2023, Ferrère.

MONTAGNES SPORTIVES 24 – 30 juillet Chalets de Saint Nérée 518€/séjour de 7 jours

Nous proposons à nos vacanciers agés de 11 à 14 ans de mettre le cap sur la montagne Pyrénéenne et d’en découvrir toutes les richesses au travers d’une sensibilisation à l’ecosysteme eau et foret qui la compose, la diversité des paysages et leurs formations ainsi que des activités sportives specifiques au milieu montagnard.

Cette découverte les amènera à sortir de leur zone de confort et à faire des choix en conscience pour grandir, s’épanouir et appréhender son environnement afin d’en préserver la richesse. Encadrés par des animateurs diplomés BAFA et des animateurs spécialisé environnement, Ils découvriront leur environnement naturel mais aussi social au travers de l’exploration, l’expérimentation et la pratique d’activités physiques spécifiques.

Ainsi par tranche d’âge et en petit groupe de 8 à 12; les jeunes partiront à la découverte, de la foret d’altitude, ses spécifiés et son utilité, découvriront au travers des paysages, la formation des montagnes, leurs caractéristiques et leurs richesses environnementales , et appréhenderont la variété d’un eco système qu il faut respecter et protéger. Ils auront également à cœur de découvrir de nouvelles sensations et d’apprendre de nouvelles techniques sportives avec comme support les activités sportive de montagne (Grimpe et Parcours Aventure, Tir à l’Arc, Raft, Randonnée Pedestre ) qui leur feront découvrir leur environnement autrement

Chalets de Saint Nérée Saint Nérée – 65370 FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.laligue87-fol.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555033605 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances.classes@lde87.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T16:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T10:00:00+02:00

Environnement Sport de nature