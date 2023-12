Ventes de Noël Chalets de Noël Montfaucon-en-Velay, 1 décembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

Ventes aux chalets de Noël

6-12: objets réalisés par l’EPHAD

13-12 objets réalisés par le Foyer St Nicolas

20-12 by les Créatrices.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Chalets de Noël

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sales at the Christmas chalets

6-12: items made by EPHAD

13-12 by Foyer St Nicolas

20-12 by les Créatrices

Venta en los chalés de Navidad

6-12: artículos fabricados por EPHAD

13-12 artículos realizados por el Foyer St Nicolas

20-12 por les Créatrices

Verkäufe in den Weihnachtshütten

6-12: Vom EPHAD hergestellte Gegenstände

13-12 Von dem Foyer St Nicolas hergestellte Gegenstände

20-12 by les Créatrices

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon