Chalets de Noël Granville, 18 décembre 2021, Granville.

Chalets de Noël Granville

2021-12-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-28 19:30:00 19:30:00

Granville Manche

Produits du Téléthon, de la Croisée, des jardins partagés, boissons chaudes et gourmandises…

Atelier maquillage : le 22/12 15h > 18h.

Atelier brico-déco : les 23 & 28/12 .

15h > 18h.

Les 19, 24 et 26/12 : 10h > 15h.

Le 25/12 : Fermé.

La Margate : stand poissonnerie.

Les 18, 23, 24, 30 et 31/12 : 8h > 13h.

Granville

