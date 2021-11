Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Chalets de Noël Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Chalets de Noël Bazouges-la-Pérouse, 17 novembre 2021, Bazouges-la-Pérouse. Chalets de Noël Bazouges-la-Pérouse

2021-11-17 – 2021-11-17

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Venez découvrir les chalets alimentaires de Bazouges ! A l’occasion du lancement des illuminations du centre-bourg, la mairie de Bazouges en partenariat avec les associations locales (Confrérie du Pommé, Comité des fêtes, APEL et Music’à Bazouges), installe deux chalets alimentaires Place de la Mairie pour vous proposer en vente sur place diverses boissons chaudes, gâteaux, pizzas, gaufres et d’autres surprises à grignoter. mairie.bazouges@wanadoo.fr Venez découvrir les chalets alimentaires de Bazouges ! A l’occasion du lancement des illuminations du centre-bourg, la mairie de Bazouges en partenariat avec les associations locales (Confrérie du Pommé, Comité des fêtes, APEL et Music’à Bazouges), installe deux chalets alimentaires Place de la Mairie pour vous proposer en vente sur place diverses boissons chaudes, gâteaux, pizzas, gaufres et d’autres surprises à grignoter. Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Bazouges-la-Pérouse