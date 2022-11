Chalets de Noël à Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez découvrir les chalets de Noël à Bazouges-la-Pérouse ! A l’occasion du lancement des illuminations du centre-bourg, la mairie de Bazouges en partenariat avec les associations locales, installe deux chalets alimentaires sur la place de la mairie pour vous proposer en vente sur place diverses boissons chaudes, et surprises à grignoter. Les chalets sont ouverts les vendredis 2, 16 et 23 décembre, les samedis 10 et 17 décembre, les dimanches 11 et 18 décembre à partir de 18h ainsi que les jeudis 15 et 22 décembre sur les heures de marchés. Le vendredi 2 décembre l’association de chasse de Bazouges-la-Pérouse sera présente pour le lancement des illuminations.

Venez nombreux découvrir le fruit de la chasse : terrine de sanglier, galette saucisse au sanglier, crêpes, vin chaud et bières. Au cours de la soirée un petit jeu sera organiser pour les enfants « Sonnerie des trompes de chasses », et aussi la visite du Père Noël. Le vendredi 16 décembre se sera l’école privée Saint-Anne qui sera présente. Le samedi 17 et dimanche 18 décembre Music’à Bazouges sera présente par animer des temps de musiques. L’association tiendra aussi un stand de restauration : hot dog, crèpes et boissons chaudes. La suite du programme arrivera très prochainement. Accès libre. comitedesfetesbazouges@gmail.com Bazouges-la-Pérouse

