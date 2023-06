NATURE AU SAUZE Chalet Ste Victoire Barcelonnette Barcelonnette Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barcelonnette NATURE AU SAUZE Chalet Ste Victoire Barcelonnette, 30 juillet 2023, Barcelonnette. NATURE AU SAUZE 31 juillet – 4 août Chalet Ste Victoire Partez à la découverte de la nature qui s’offre à vous au sein de la mystérieuse vallée de l’Ubaye, ballade Aqualudique et Tubby Jump sont au programme pour une expérience tout terrain et peut-être réveiller l’explorateur qui sommeille en toi !! Chalet Ste Victoire Vallée de l’Ubaye Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ifac.asso.fr/Digne »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492324695 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 7 Age max 12

