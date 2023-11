BD & MANGAS NUMERIQUES Chalet Sainte Victoire Enchastrayes, 26 décembre 2023, Enchastrayes.

BD & MANGAS NUMERIQUES 26 – 30 décembre Chalet Sainte Victoire 425 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Le Chalet Sainte Victoire, établissement géré par la Ligue de l’Enseignement des Bouches du Rhône, accueille des enfants et jeunes de 6 à 17 ans dans la station du Sauze (1400 mètres d’altitude, Alpes de Haute Provence).

A 5 km de Barcelonnette, le chalet est situé au cœur de la Vallée de l’Ubaye et aux portes du Parc National du Mercantour. Du mardi au samedi, chaque semaine, 60 enfants profiteront de ce cadre pour s’initier à des atelier interactif. Les enfants plongent dans l’univers fascinant du manga et/ou de la bande dessinée. Sur papier puis tablette, ils créent leurs propres personnages, des décors et scénarios, toujours en lien avec une thématique (citoyenneté, environnement, art et culture…) de leur choix.

En plus de ces ateliers d’éducation artistique, l’équipe d‘animateurs propose aux enfants et aux jeunes des grands jeux sportifs, de coopération, des ateliers d’expression, de lecture et d’écriture, ainsi que des temps de forum pour réguler la vie de groupe.

Tous ces temps sont pour nous des moyens permettant de renforcer les acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avec une approche différente du cadre scolaire, en mettant l’accent sur le plaisir de vivre une expérience collective, ludique, et respectueuse du rythme de chacun.

Nos séjours visent à accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie collective, de la prise de responsabilité, à leur permettre de développer leur autonomie et à ouvrir leurs horizons par la découverte d’un environnement nouveau, des rencontres…

Nous œuvrons, en complément de la famille et de l’école, à la formation de jeunes citoyens en permettant à chacun de s’exprimer et de trouver sa place dans un collectif, en faisant vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Chalet Sainte Victoire ENCHASTRAYES Enchastrayes 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « classes.vacances@laligue13.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 24 31 74 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T07:00:00+01:00 – 2023-12-26T23:30:00+01:00

2023-12-30T07:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:00:00+01:00

montagne art

Service communication – FAIL13