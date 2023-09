Soirée brame du cerf avec Les Chemins de Pierre Chalet Reynard, Route du Mont Ventoux, 84410 Bédoin Bédoin, 22 septembre 2023, Bédoin.

Soirée brame du cerf avec Les Chemins de Pierre 22 septembre – 8 octobre Chalet Reynard, Route du Mont Ventoux, 84410 Bédoin Adulte : 28 €, Enfant (7-12 ans) : 18 €.

Rendez-vous au chalet Reynard à 18h30 – vérifier le matériel, frontale, chaussures de marche, vêtements adaptés à la montagne en automne (veste chaude, bonnet, gants), vêtements discrets. Pas de casse croûte, ni d’objet bruyant, ni parfum, ni cigarettes, pour perturber le moins possible cette période sensible. Nous resterons sur les sentiers sans entrer dans le couvert forestier hors piste. Nous resterons ensemble en groupe pour la période d’écoute. Retour vers 22h environ.

Durée : 3h30

Activité organisée par Ventoux Provence Tourisme – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/soiree-brame-du-cerf-avec-les-chemins-de-pierre

