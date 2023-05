Gourette avant Gourette Chalet-Refuge CAF, 24 juin 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Après la conférence de la veille, « travaux pratiques » sur le terrain avec une randonnée à la journée accessible à tous à partir de 10 ans (niveau sportif et technique moyen). Activité encadrée par un géologue et un accompagnateur en montagne.

Possibilité de passer la nuit en demi-pension au Chalet-Refuge.

Organisateur : Refuge de Gourette.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Chalet-Refuge CAF

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the previous day’s conference, « practical work » in the field with a day hike accessible to everyone from 10 years old (average sport and technical level). Activity supervised by a geologist and a mountain leader.

Possibility to spend the night in half-board at the Chalet-Refuge.

Organizer : Refuge de Gourette

Tras la conferencia del día anterior, « trabajo práctico » sobre el terreno con una excursión de un día accesible a todos a partir de 10 años (nivel deportivo y técnico medio). Actividad supervisada por un geólogo y un monitor de montaña.

Posibilidad de pasar la noche en el Chalet-Refugio con media pensión.

Organizador: Refuge de Gourette

Nach dem Vortrag vom Vortag « praktische Arbeiten » im Gelände mit einer Tageswanderung, die für alle ab 10 Jahren zugänglich ist (mittleres sportliches und technisches Niveau). Von einem Geologen und einem Bergführer betreute Aktivität.

Es besteht die Möglichkeit, die Nacht mit Halbpension im Chalet-Refuge zu verbringen.

Veranstalter: Refuge de Gourette

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées