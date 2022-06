CHALET : MY CONCEPT MY STORE Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

CHALET : MY CONCEPT MY STORE Wimereux, 4 juillet 2022, Wimereux. CHALET : MY CONCEPT MY STORE

Chalet 2

Parking Torpilleur Chacal Wimereux

2022-07-04 – 2022-07-10 Chalet 2

Parking Torpilleur Chacal Wimereux Pas-de-Calais Wimereux Une boutique, dans un chalet dédiée à la décoration, articles bébé-enfant, papeterie, accessoires…MY CONCEPT MY STORE rime avec décoration tendance et épurée. Le crédo : une ambiance simple, ethnique et authentique pour une déco dans l’air du temps. Une ode à l’épure aux matières naturelles telles que le bois, le papier mâché, le lin… +33 6 12 85 08 22 http://www.myconceptmystore.com/ Une boutique, dans un chalet dédiée à la décoration, articles bébé-enfant, papeterie, accessoires…MY CONCEPT MY STORE rime avec décoration tendance et épurée. Le crédo : une ambiance simple, ethnique et authentique pour une déco dans l’air du temps. Une ode à l’épure aux matières naturelles telles que le bois, le papier mâché, le lin… Chalet 2

Parking Torpilleur Chacal Wimereux

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimereux Other Lieu Wimereux Adresse Chalet 2 Parking Torpilleur Chacal Ville Wimereux lieuville Chalet 2 Parking Torpilleur Chacal Wimereux

Wimereux Wimereux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/

CHALET : MY CONCEPT MY STORE Wimereux 2022-07-04 was last modified: by CHALET : MY CONCEPT MY STORE Wimereux Wimereux 4 juillet 2022

Wimereux