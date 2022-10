I SPEAK ENGLISH! Chalet L’OURSON MALIN, 29 octobre 2022, Bernex.

I SPEAK ENGLISH! 29 octobre – 4 novembre Chalet L’OURSON MALIN

625 € (transport possible de PARIS (165 €) et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet L’OURSON MALIN 74500 BERNEX Bernex 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

NOTRE PROJET : Ce séjour se déroulera à BERNEX den Haute Savoie (74) et comportera une multitude d’activités adaptées à l’âge des jeunes : Ateliers Ludiques d’Anglais / Rando Huskies/ Randonnée du Mont BENAN/ Ateliers Cuisines / Journée d’eau festive / Tir à l’arc / Ateliers Manuels, Sportifs et Artistiques / Nos Animations et Veillées.

LES ACTIVITÉS :

I Speak English: 10 Heures d’Anglais avec enseignant. 5 Séances de 2h.

Notre programme à la journée:

-Le matin : 1h de sport, puis 2h d’Anglais

-L’Après-midi: Détente avec les activités ci-dessous mais aussi les activités prévus par les animateurs BAFA,

A la fin du séjour:

-Remise du Livret d’Anglais.

Nos Amis les Huskies : Une belle rencontre ! Arrivée de notre musher et de sa meute au centre. Le lien entre l’enfant et l’animal est immédiat :

• 1 ère Cani-Rando et premières sensations.

• 2 ème Cani-Rando pour une balade à travers les hameaux. pâturages,

forêts et Hameaux

Mais encore, selon un planning que l’équipe établiera avec les jeunes : Randonnée au Mont Bénan Point culminant du plateau du Gavot, le Mont Bénand nous offrira une vue imprenable sur le lac Léman et ses rivages.

Cooking Time Chaque jour, les jeunes apprendront et réaliseront des recettes de cuisine, des cheesecakes, des cupcakes et autres plaisirs sucrés… Hummm !

Journée d’Eau Festive Une belle piscine nous attend au centre Aqualudique d’Amphion les BAINS Au programme : toboggans, baignades et plaisir aquatique ! (1 journée)

Tir à l’Arc Au coeur de la Haute-Savoie, les cibles nous attendent pour un concours de précision. Robin des Monts, nous voilà ! Une sorte de tea time !

Les Veillées ♥ : Intégrées à notre thème : jungle speed, loup garou géant à la city, pyramide des défis pour des affrontements ludiques, la soirée fureur et la boum animée où les jeunes danseront et chanteront. Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation :

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité.

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-11-04T18:00:00+01:00

CJH