Cocktail Montagnard Châlet les Gentianes, 8 juillet 2022, Villard.

Cocktail Montagnard 8 – 21 juillet Châlet les Gentianes

Châlet les Gentianes 723 route des crozats – 74420 Villard Villard 74420 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Chalet situé en pleine nature, au cœur de la vallée Verte, les activités proposées permettent de profiter de la beauté du paysage et de la découverte d’une faune et d’une flore fragile et précieuse ; d’activités sportive et artistiques !

Activités : (en sous-groupe de 8 à 16 enfants)

1 – Randonnée Trappeur avec un guide de montagne : découverte du milieu montagnard, sur un sentier parsemé de vieux chalets, de troupeaux de vaches, de sapins et de magnifiques panoramas. Les jeunes se mettront dans la peau d’un trappeur de 9h à 16h lors d’une randonnée avec découverte des traces d’animaux, utilisation de la boussole,

En fin de journée feu de camp au chalet avec barbecue et contes et légendes savoyardes.

2 – Découverte du Cirque : dans une approche ludique et attrayante, les jeunes s’initient à l’art du cirque sur différents ateliers d’acrobatie au sol, de jonglerie notamment. Un minimum de 3 séances de 1 à 2h selon l’âge des enfants.

4 – Initiation aux Poneys : hippologie, caresser, nourrir, soigner, ainsi qu’une séance de jeux équestres au pas avec un animateur qualifié, lors de 3 séances de 2h.

5 – Initiation à la science de la gourmandise et découverte des secrets de la fabrication des confitures aux fruits de saison : 2h d’atelier au chalet.

6 – Visite et découverte de la fromagerie du GAEC Combasseron au hameau avec la fabrication de fromage d’Abondance, en matinée 9h00 à 11h00;



2022-07-08T08:00:00+02:00

2022-07-21T20:00:00+02:00

ADN – Gentianes