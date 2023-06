Eaux-Vives à Morzine chalet les embrunes Avoriaz, 2 août 2023, Avoriaz.

Eaux-Vives à Morzine 2 – 15 août chalet les embrunes 1080

Sports de montagne

Un séjour en plein coeur de Chatel et de la Haute-Savoie pour pratiquer des activités d’eaux-vives de montagne, avec des instructeurs locaux :

Hydrospeed

Rafting

Canyoning

Baignades au centre nautique

Le parcours accrobranche

Les terrains de sports collectifs

Découverte du milieu montagnard

Randonnées en montagne

Visite de la scierie

Visite d’une fruitière

Parcours nature

Le lieu du séjour

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine se trouve au cœur de la Haute-Savoie.

Le chalet

Conçu pour l’accueil de groupes d’enfants, le chalet « les Embrunes » dispose de nombreuses salles d’activités et d’une ambiance familiale.

Situé à quelques minutes à pied du centre de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter de toutes les activités offertes par la montagne !

Chambres de 2 à 6 lits, 4 salles d’activités, grand terrain de jeux extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T08:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

2023-08-15T00:00:00+02:00 – 2023-08-15T18:28:00+02:00

sport montagne