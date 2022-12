Jur’Aventure Chalet Les cyclamens Chaux-des-Crotenay Catégories d’évènement: Chaux-des-Crotenay

Jura

Jur’Aventure Chalet Les cyclamens, 9 juillet 2022, Chaux-des-Crotenay. Jur’Aventure 9 – 16 juillet Chalet Les cyclamens

Inscription à l’Espace Jeunesse obligatoire. Conditions d’inscription: jeune de 12 à 17 ans résident ou scolarisé à Grand Quevilly. Tarifs Grand Quevillais et hors commune selon avis d’imposition (3 catégories).

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Chalet Les cyclamens 39150 Chaux-des-Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté Tu seras accueilli dans un super gîte en pleine montagne au bord « des gorges de rivière ».

Le Jura est une région au top pour les cascades, les rivières, les lacs et les spécialités culinaires…. notamment le fromage!!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T09:30:00+02:00

2022-07-16T21:00:00+02:00 Ville Grand Quevilly

Détails Catégories d’évènement: Chaux-des-Crotenay, Jura Autres Lieu Chalet Les cyclamens Adresse 39150 Chaux-des-Crotenay Ville Chaux-des-Crotenay Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville Chalet Les cyclamens Chaux-des-Crotenay Departement Jura

Chalet Les cyclamens Chaux-des-Crotenay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaux-des-crotenay/

Jur’Aventure Chalet Les cyclamens 2022-07-09 was last modified: by Jur’Aventure Chalet Les cyclamens Chalet Les cyclamens 9 juillet 2022 Chalet Les cyclamens Chaux-des-Crotenay Chaux-des-Crotenay

Chaux-des-Crotenay Jura