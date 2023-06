100% Défis Natur Chalet les amis de la nature Sturzelbronn, 17 juillet 2023, Sturzelbronn.

100% Défis Natur 17 – 21 juillet Chalet les amis de la nature grille tarifaire disponible sur le site de l’association avec le livret de présentation des séjours

»Es-tu prêt à découvrir la vie de Robin des Bois ? Un séjour sensationnel au coeur de la nature où nous partirons à la découverte de la foret et de ses ressources incroyables et relèverons des défis ! »

Activités prévues:

-création d’un boomerang

-Grand jeu Nature

-atelier savon nature

-découverte faunistique et floristique

-permis feu

-cabane et land art

Chalet les amis de la nature sturzelbronn Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

NATURE DECOUVERTE FAUNE FLORE CABANE

Freepik