Marmottes et Cie chalet les alpages Chamrousse, 30 juillet 2023, Chamrousse.

Marmottes et Cie 31 juillet – 18 août chalet les alpages 3200€

Venez partager des moments uniques remplis de câlins, de découvertes et de plein air avec toutes sortes d’animaux à la montagne. La nature vous permettra de grands jeux. De superbes souvenirs de vacances !

Les possibles du site, au choix du vacancier et selon groupe d’autonomie :

– Découverte des animaux de la montagne

– Activités équestres, soin aux chevaux

– Jeux de piste

– Pique-niques et construction de cabanes

– Visite et shopping dans la ville de Grenoble

– Baignades, activités de détentes et conviviales

chalet les alpages chamrousse Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact-chalon@eedf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.eedf.fr/handicap »}, {« type »: « phone », « value »: « 0385436076 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:59:00+02:00

animaux vacances adaptées