dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Partir est synonyme de découverte, de dépaysement, d'apprentissages et d'ouverture d'esprit.

De plus la montagne, pendant les vacances d’hiver reste un endroit difficilement accessible financièrement parlant. Ainsi un groupe de 24 enfants âgés de 6 à 12 ans va partir du 13 au 17 février 2023 dans le petit village de Ceillac pour y découvrir le milieu montagnard, ses habitants, son architecture, sa nature, ses traditions et coutumes mais aussi pour faire des activités liées à la neige, luge, balades et chiens de traineaux. Et des veillées autour de contes et légendes de la région.

