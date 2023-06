Séjour sport et découvert de l’environnement Chalet le Dahut Beaumont-du-Ventoux Beaumont-du-Ventoux Catégories d’Évènement: Beaumont-du-Ventoux

Vaucluse Séjour sport et découvert de l’environnement Chalet le Dahut Beaumont-du-Ventoux, 28 août 2023, Beaumont-du-Ventoux. Séjour sport et découvert de l’environnement 28 août – 1 septembre Chalet le Dahut La Ligue de l’enseignement de Vaucluse organise 1 séjour de 5 jours au centre d’hébergement le Dahut au Mont Ventoux en pension complète. Ce séjour est proposé dans le cadre des colonies apprenantes. Ce séjour commencera le lundi 28 août pour se terminer le vendredi 1er septembre 2023. Le séjour accueillera environ 20 enfants, 1 directrice de séjour et 2 animateurs. Ce séjour aura une orientation éducative autour de l’environnement local, les activités de pleine nature et du sport. Chalet le Dahut Beaumont du Ventoux Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.laligue84.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490133800 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@laligue84.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:30:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

2023-09-01T09:30:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00 dahut sport Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-du-Ventoux, Vaucluse Autres Lieu Chalet le Dahut Adresse Beaumont du Ventoux Ville Beaumont-du-Ventoux Departement Vaucluse Age min 7 Age max 11 Lieu Ville Chalet le Dahut Beaumont-du-Ventoux

