Séjour été 2023 au mont Serein Chalet le Dahut Beaumont-du-Ventoux, 31 juillet 2023, Beaumont-du-Ventoux.

Séjour été 2023 au mont Serein 31 juillet et 4 août Chalet le Dahut

Le séjour se déroulera du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023.

Au cœur de la réserve de biosphère du Mont Ventoux, à 1400 mètres d’altitude, le centre « Le Dahut » est situé en pleine nature. Entouré de prairies et de forêts, le site domine la région et permet à chacun d’évoluer et de se ressourcer, selon son rythme et ses envies.

Les enfants seront hébergés dans deux chambres de 8 lits, 4 box comprenant 2 lits superposés. 1 chambre de 2 personnes pour les animateurs, en face des deux chambres des enfants. Les sanitaires se situent au même niveau, un sanitaire filles et un sanitaire garçon.

Un réfectoire avec un cuisinier sur place.

Deux salles d’activités.

Chalet le Dahut Beaumont du Ventoux Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://mondragon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T08:30:00+02:00

2023-08-04T17:30:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00