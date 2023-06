Séjour Vert le Géant de Provence Chalet le Dahut Beaumont-du-Ventoux, 17 juillet 2023, Beaumont-du-Ventoux.

Séjour Vert le Géant de Provence 17 et 21 juillet Chalet le Dahut

– Séjour organisé dans le département du Vaucluse (84) sur le site du Mt Serein

– Séjour en gestion libre : préparation des repas en autonomie

– Programmation d’activités en lien avec l’environnement : randonnée nature, activités découverte de la faune et de la flore par l’intermédiaire d’un guide de montagne et du parcours botanique J.H Fabre

– Temps d’échanges et d’expression avec les enfants sur le vécu de leur journée

– Mise en oeuvre d’atelier d’expression : Création d’un « Carnet de Voyage » qui retracera les différents moments, lieux, découvertes au cours de son séjour

– Création d’herbier avec la végétation locale

– Organisation de veillée à thèmes : ex : « sous les étoiles »

– Organiser des temps « moments à Moi »

Chalet le Dahut Beaumont du Ventoux Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

– Montagne