Rando repas – Téléthon Chalet lac du Deiro Égletons, 18 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Rando repas au profit du Téléthon, 8 ou 17 km( Egletons – Darnets). A 8h inscription et départ du chalet plage du Deiro, à 13h repas salle des fêtes de Darnets. Rando 5€, repas 15€. Réservation repas au 06 25 63 72 18..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Chalet lac du Deiro

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lunchtime hike in aid of the Telethon, 8 or 17 km (Egletons – Darnets). 8 a.m. registration and departure from the Deiro beach chalet, 1 p.m. meal at the Darnets village hall. Hike 5?, meal 15? Meal reservations on 06 25 63 72 18.

Marcha de mediodía en ayuda del Teletón, 8 o 17 km (Egletons – Darnets). A las 8h inscripción y salida desde el chalet de la playa de Deiro, a las 13h comida en el salón del pueblo de Darnets. Caminata 5?, comida 15? Reservas para la comida en el 06 25 63 72 18.

Rando repas au profit du Téléthon, 8 ou 17 km( Egletons – Darnets). Um 8 Uhr Anmeldung und Start am Chalet Plage du Deiro, um 13 Uhr Essen im Festsaal von Darnets. Wanderung 5 ?, Mahlzeit 15 ? Reservierung für das Essen unter 06 25 63 72 18.

