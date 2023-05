Tous en cuisine Chalet « la Pierre aux Fées », 31 juillet 2023, Albiez-Montrond.

Tous en cuisine 1 – 21 août Chalet « la Pierre aux Fées » 1200 euros

« Les enfants sont logés au Chalet « La Pierre aux Fées » en pension complète durant tout le séjour. Ils sont logés dans des chambres de 4 ou 5 lits toutes équipées d’une salle de douche et de WC. Des salles d’activités viennent compléter l’immense salle de restauration avec

vue panoramique sur la montagne ! À proximité du centre, les enfants retrouvent des terrains de jeux et un plan d’eau surveillé pour la baignade.

Activités prévues : Atelier cuisine quotidien, cahier de recettes, visite de fermes, d’une formagerie, … »

Chalet « la Pierre aux Fées » route de la praz Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

2023-08-01T00:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-21T00:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

