A LA CONQUETE DES SOMMETS 31 juillet – 14 août CHALET LA MAZERIE Le tarif dépend du QF (CAF/MSA), il varie de 235 € à 940 €

Des vacances à la montagne

au Grand-Bornand !

Un programme riche d’activités de pleine

nature associant le sport et les découvertes

artistiques pour découvrir la montagne et

ses secrets ! Dépaysement garanti pour

ce séjour, sans oublier les moments de

détente et de convivialité.

Les plus

„ Découverte de la Haute-Savoie

„ Des activités sportives en montagne :

escalade, randonnée,…

„ Des activités artistiques : land art,

teinture végétale

„ Les baignades et les grands jeux.

CHALET LA MAZERIE 810 route de la Culaz Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cchm.accueil@cchm52.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325321387 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cchm52.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-14T07:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:00:00+02:00

