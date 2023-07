SPORTS ET SENSATIONS CHALET LA MAZERIE Le Grand-Bornand Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand SPORTS ET SENSATIONS CHALET LA MAZERIE Le Grand-Bornand, 17 juillet 2023, Le Grand-Bornand. SPORTS ET SENSATIONS 17 – 27 juillet CHALET LA MAZERIE Le tarif dépend du QF (CAF/MSA), il varie de 235 € à 940 € Un séjour sportif pour des jeunes

qui aiment bouger !

C’est parti pour des vacances en altitude !

Rendez-vous au Grand-Bornand pour

découvrir des activités en montagne. Un

cocktail sportif adapté aux envies des

jeunes pour vivre de belles expériences

dans un environnement magnifique.

Les plus

„ Découverte de la Haute-Savoie

„ Des activités sportives en montagne :

escalade, Via Ferrata, randonnée,…

„ Les baignades au lac d’Annecy

„ Un bivouac

Les plus

„ Découverte de la Haute-Savoie

„ Des activités sportives en montagne :

escalade, Via Ferrata, randonnée,…

„ Les baignades au lac d'Annecy

„ Un bivouac

„ Des grands jeux, des soirées à thème…

CHALET LA MAZERIE
810 route de la Culaz
Le Grand-Bornand 74450
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Contact: cchm.accueil@cchm52.fr
Téléphone: 0325321387
Site web: http://www.cchm52.fr

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

Age min 13
Age max 17

