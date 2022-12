Séjour montagne et Eaux vives à Valloire Chalet la joie de vivre Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

Séjour montagne et Eaux vives à Valloire Chalet la joie de vivre, 8 juillet 2021, Valloire. Séjour montagne et Eaux vives à Valloire 8 – 19 juillet 2021 Chalet la joie de vivre

tarifs au QF ( de 160€ à 750 €)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi Chalet la joie de vivre valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dans un chalet implanté au coeur de Valloire en Savoie , les jeunes pourront se surpasser en découvrant les sports d’ eaux vives

Valloire est une station authentique par son charme savoyard et montagnard

En petit effectif, les jeunes decouvriront les sports de montagne.

Ces sports permettront de developper « le vivre ensemble » par l’entraide et la solidarité. Séjour de 12 jours encadré par des animateurs diplômés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T08:00:00+02:00

2021-07-19T21:00:00+02:00 SERVICE VACANCES VILLE DE COLOMBES

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Autres Lieu Chalet la joie de vivre Adresse valloire Ville Valloire Age minimum 12 Age maximum 14 lieuville Chalet la joie de vivre Valloire Departement Savoie

Chalet la joie de vivre Valloire Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valloire/

Séjour montagne et Eaux vives à Valloire Chalet la joie de vivre 2021-07-08 was last modified: by Séjour montagne et Eaux vives à Valloire Chalet la joie de vivre Chalet la joie de vivre 8 juillet 2021 Chalet la joie de vivre Valloire Valloire

Valloire Savoie