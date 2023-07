ANIMONTS Chalet La Bonne Eau Bernex, 8 juillet 2023, Bernex.

ANIMONTS 8 – 21 juillet Chalet La Bonne Eau 946 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

À proximité immédiate du Lac Léman, à 1000 mètres d’altitude, dans un climat idéal, se trouve Bernex… Station village…

• Paris 589 km

• Genève 50 km

• Evian les Bains 14 km

Située dans le village traditionnel de Bernex, notre maison se trouve au pied de la Dent d’Oche sur laquelle elle dispose d’une vue imprenable. Moderne et confortable. On y entre “côté village”, on en sort “côté alpages”, face aux pentes. Chambres de 4 à 6 lits. Confort, espace, calme et lumière…

Un projet simple : profiter de tout ce que la montagne a à nous offrir sans courir, sans contrainte,… Un projet : un séjour aussi fun qu’inoubliable… On se dépayse, on prend le temps de respirer et de vivre ce séjour à son rythme… C’est génialissime tout en étant tranquillissime… En somme c’est topissime…

Nos Amis les Huskies – Une belle rencontre ! Arrivée de notre musher et de sa meute au centre. Le lien entre l’enfant et l’animal est immédiat :

– 1ère Cani-Rando et premières sensations…

– 2ème Cani-Rando pour une balade à travers les pâturages, forêts et hameaux.

– 3ème Cani-Rando pour un rallye d’orientation. À vos boussoles !!!

– 4ème Cani-Rando au Mont Bénand et déjeuner trappeur. Point culminant du plateau du Gavot, le Mont Bénand nous offrira une vue imprenable sur le lac Léman et ses rivages…

Deval Kart – Une activité à sensation entoute sécurité, unebelle glissade sous le soleilde Hautes Savoie… Émotions garanties !!!(1 demi-journée)

Parc “Les Aigles du Léman” – Dans un cadre magnifique, nos amis les aigles et rapaces nous attendent pour des démonstartions à couper le souffle… On en prend plein les yeux…. Que de découvertes ludiques durant 1 journée.

Journée d’Eau Festive – Une belle plage nous attend au lac de la Beunaz, 20 minutes de balade seulement pour accéder à ce site où baignades et plaisirs aquatiques seront de la partie. Avec notre “pass Beun”, nous profiterons d’un véritable parc aquatique dans un cadre naturel… Au programme toboggans, structures gonflables, pédalos,… La plage à la montagne ! (1 journée)

Mais encore, selon un planning que l’équipe établiera avec les jeunes :

Randonnées – Elles seront selon le groupe, sportives, tranquilles ou entre-deux… Ce qui est certain, c’est qu’on va respirer, découvrir et profiter…

Ateliers Multisports – Ultimate, tennis, football, flag, badminton, foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature… Nombreuses activités au choix…

Activités Manuelles et Artistiques – Intégrées dans le programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des déguisements, préparer des animations, la soirée finale,…

TOP VEILLEES : Un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité…

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité…

