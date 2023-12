Balade découverte du village et pot d’accueil Chalet Info Tourisme Longchaumois Catégories d’Évènement: Jura

Longchaumois Balade découverte du village et pot d’accueil Chalet Info Tourisme Longchaumois, 21 juillet 2024, Longchaumois. Longchaumois Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 12:00:00 . Bienvenue dans le Haut-Jura !

10h : départ pour une petite balade découverte du village de Longchaumois.

Rendez-vous devant le chalet Infos.

11h : Pot d’accueil des vacanciers. EUR.

Chalet Info Tourisme Chalet d’accueil

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ Détails Catégories d’Évènement: Jura, Longchaumois Autres Code postal 39400 Lieu Chalet Info Tourisme Adresse Chalet Info Tourisme Chalet d'accueil Ville Longchaumois Departement Jura Lieu Ville Chalet Info Tourisme Longchaumois Latitude 46.4615967 Longitude 5.93292546 latitude longitude 46.4615967;5.93292546

Chalet Info Tourisme Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois/