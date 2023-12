Réveillon de la Saint-Sylvestre Chalet Gillard Le Crouzet Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01 . Menu du nouvelle an Cocktail de la nouvelle année

Velouté de butternut

Marbré de foie gras au Porto

Brioché de Saint Jacques au Savagnin

Sorbet arrosé

Mijoté de chapon aux morilles et sa garniture festive

Assiette de fromage de la région

Parfait glacé maison au Macvin et ses macarons

Café Animation musicale Prix: 65€

Sur réservation EUR.

Chalet Gillard

Le Crouzet 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

