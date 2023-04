Club Vosgien : Fête montagnarde au chalet Erichson Chalet Erichson, 6 août 2023, Soultzeren.

Repas montagnard, marche, animation musicale, Accès à pied par le parking du Lac Vert vers la station du Tanet ou par le Parking Dreiek sur la Route des Crêtes. Inscription obligatoire..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 18:00:00. EUR.

Chalet Erichson

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mountain meal, walk, musical entertainment, access on foot from the Lac Vert parking lot towards the Tanet resort or from the Dreiek parking lot on the Route des Crêtes. Registration required.

Comida de montaña, paseo, animación musical, acceso a pie desde el aparcamiento del Lac Vert en dirección a la estación de Tanet o desde el aparcamiento de Dreiek en la Route des Crêtes. Inscripción obligatoria.

Mahlzeit aus den Bergen, Wanderung, musikalische Unterhaltung, Anreise zu Fuß über den Parkplatz Lac Vert zur Station Tanet oder über den Parkplatz Dreiek auf der Route des Crêtes. Anmeldung erforderlich.

