Séjour Bolquére Chalet du Ticou Bolquere Bolquère Catégories d’évènement: Bolquère

Pyrénées-Orientales

Séjour Bolquére Chalet du Ticou Bolquere, 11 juillet 2022, Bolquère. Séjour Bolquére 11 – 16 juillet Chalet du Ticou Bolquere

50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Chalet du Ticou Bolquere Avenue de la COUME, 66210 BQUERE Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:00:00+02:00

2022-07-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bolquère, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Chalet du Ticou Bolquere Adresse Avenue de la COUME, 66210 BQUERE Ville Bolquère Age minimum 8 Age maximum 10 lieuville Chalet du Ticou Bolquere Bolquère Departement Pyrénées-Orientales

Chalet du Ticou Bolquere Bolquère Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bolquere/

Séjour Bolquére Chalet du Ticou Bolquere 2022-07-11 was last modified: by Séjour Bolquére Chalet du Ticou Bolquere Chalet du Ticou Bolquere 11 juillet 2022 Bolquère Chalet du Ticou Bolquere Bolquère

Bolquère Pyrénées-Orientales