Le projet est une proposition des groupes d’Aubervilliers et de Bègles des EEDF qui vise à permettre en premier lieu à des publics issus de différents milieux sociaux à monter un projet ou la mixité social sera au centre du projet. Parallèlement le projet est aussi monté en partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou 5 jeunes encadrés de 3 éducateurs du ministère de la justice seront presents. L’Objectifs étant de monter des synergies communes entre les deux séjours. Ce projet qui aura lieu dans les Hautes-Pyrénées, au chalet du Ticot à Fabian dans la ville d’Aragnouet (65170) , nous camperons du 10 juillet au 24 juillet avec les unités lutins, louveteaux, éclés et ainés. Ce séjour rassemblera une soixantaine d’enfants, une vingtaine d’encadrants et un directeur.

Parallèlement ce camp tentera de se faire labéliser « Colos apprenantes » car fort d’une relation de confiance, les EEDF et l’Education Nationale sont des partenaires historiques depuis plusieurs décennies. Suite à la période de confinement et de la Covid qui ont changé les fonctionnements de tous, individuels mais aussi collectifs, les EEDF veulent s’engager dans la mise en œuvre des Colos apprenantes. Notre association, de scoutisme laïque, considère qu’elle a la responsabilité mais également le devoir d’accompagner un projet visant à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant cet été tout en proposant des modules de renforcement des apprentissages.

L’association des Eclaireuses Eclaireurs de France dispose d’une capacité d’adaptation, de créativité et d’exigence pour porter des projets innovants. En parallèle de nos camps, nous sommes en mesure de proposer, en lien avec nos réseaux locaux et nos militants enseignants, des séjours correspondant au projet des « vacances apprenantes ».

Le séjour présenté ci-après s’inscrit dans la thématique : le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature) proposée par le dispositif. C’est logiquement que les EEDF prolongent leur travail de lien entre les jeunes et leur environnement au service de la construction d’un monde plus solidaire et écologique.

