Montreurs d’étoiles et de nature Chalet du Ski club Grendelbruch, 22 juillet 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

La communauté de communes des Portes de Rosheim et l’Animation jeunes vous convient à une soirée conviviale autour des étoiles et de la nature : bricolages, jeux en bois, balade nocturne (sur inscription), spectacle, observation des étoiles … Buvette et foodtrucks sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 23:30:00. EUR.

Chalet du Ski club

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



The communauté de communes des Portes de Rosheim and Animation jeunes invite you to a convivial evening of star and nature activities: arts and crafts, wooden games, night walk (registration required), show, stargazing… Refreshments and foodtrucks on site.

La communauté de communes des Portes de Rosheim y la Animation jeunes le invitan a una agradable velada centrada en las estrellas y la naturaleza: manualidades, juegos de madera, paseo nocturno (inscripción obligatoria), espectáculo, observación de las estrellas… Refrescos y foodtrucks in situ.

Die Communauté de communes des Portes de Rosheim und die Animation jeunes laden Sie zu einem geselligen Abend rund um die Sterne und die Natur ein: Basteln, Holzspiele, Nachtwanderung (auf Anmeldung), Schauspiel, Sternenbeobachtung … Getränke und Foodtrucks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile