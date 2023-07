Concert Yvan Marc « Pas tout seul » Chalet du Meygal Queyrières, 28 juillet 2023, Queyrières.

Queyrières,Haute-Loire

Yvan Marc, les Tit’Nassel et Frédéric Bobin propossent un spectacle inédit autour de leurs univers respectifs. La bonne humeur de ce spectacle est contagieuse.

Restauration sur place à partir de 19h30..

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Chalet du Meygal

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Yvan Marc, the Tit’Nassels and Frédéric Bobin present an original show based on their respective worlds. The good humor of this show is contagious.

Catering on site from 7.30pm.

Yvan Marc, los Tit’Nassel y Frédéric Bobin presentan un espectáculo original basado en sus respectivos mundos. El buen humor de este espectáculo es contagioso.

Catering in situ a partir de las 19.30 h.

Yvan Marc, die Tit’Nassel und Frédéric Bobin bieten eine noch nie dagewesene Show rund um ihre jeweiligen Welten. Die gute Laune dieser Show ist ansteckend.

Verpflegung vor Ort ab 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal