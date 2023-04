Découvrons la planète CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Découvrons la planète CHALET DU LUSCHPACH, 23 juillet 2023, Plainfaing. Découvrons la planète 23 et 29 juillet CHALET DU LUSCHPACH Arrivée le dimanche 23 juillet 2023 directement sur place au centre à Plainfaing. Possibilité de transport pour le retour du séjour, le samedi 29 juillet 2023, pour Dieulouard en bus, arret à Nancy, Transport en train jusqu’à Strasbourg CHOISIS TES VACANCES Du 23 au 29 juillet 2023 : DECOUVRONS LA PLANETE. Partons en exploration dans la nature pour découvrir ce qui s’y cache. On sait que la terre est ronde. Mais sais tu réellement qui elle est ? Que cache t’elle parmi ses grands espaces verts et ses grandes étendues d’eau ? Pour le découvrir, rejoins nous et ensemble nous marcherons dans les sentiers de boue et grimperons au sommet des arbres.

Suivant tes envies, tu pourras faire de l’accrobranche, du mini golf, de l’arc de GN, des grands jeux et des jeux de sociétés, aller au sentier pieds nus, faire des randonnées, visiter la Fabrique de bonbons CDHV de Plainfaing, dormir une nuit sous un tipi, construire de cabanes… CHALET DU LUSCHPACH Le Rudlin 88230 PLAINFAING Plainfaing 88230 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « michel.michele.denis@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

