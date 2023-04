Les Mondes Fantastiques CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges

Les Mondes Fantastiques CHALET DU LUSCHPACH, 11 juillet 2023, Plainfaing. Les Mondes Fantastiques 11 et 22 juillet CHALET DU LUSCHPACH Transport organisé le mardi 11 juillet 2023, depuis Dieulouard en bus, arret à Nancy, Transport en train depuis Strasbourg pour la fin du séjour : reprise des enfants le 22 juillet 2023 sur place au centre à Plainfaing CHOISIS TES VACANCES Du 11 au 22 juillet 2023 : LES MONDES FANTASTIQUES. Tu as toujours revé de te transformer en elfe, grome, lutin, fée ou dragon ? Suis nous dans les mondes fantastiques et vient décourvril le combat d’épée, le tir à l’arc et la magie… Suivant tes envies, tu pourras faire de l’accrobranche, du mini golf, de l’arc de GN, des grands jeux et des jeux de sociétés, aller au sentier pieds nus, faire des randonnées, visiter la Fabrique de bonbons CDHV de Plainfaing, dormir une nuit sous un tipi, construire de cabanes… CHALET DU LUSCHPACH Le Rudlin 88230 PLAINFAING Plainfaing 88230 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « michel.michele.denis@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T09:30:00+02:00

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T14:30:00+02:00 Directeur centre : ESTEBAN Benoit

Détails Catégories d’évènement: Plainfaing, Vosges Autres Lieu CHALET DU LUSCHPACH Adresse Le Rudlin 88230 PLAINFAING Ville Plainfaing Departement Vosges Age min 5 Age max 12 Lieu Ville CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing

CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plainfaing/

Les Mondes Fantastiques CHALET DU LUSCHPACH 2023-07-11 was last modified: by Les Mondes Fantastiques CHALET DU LUSCHPACH CHALET DU LUSCHPACH 11 juillet 2023 CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing Plainfaing

Plainfaing Vosges