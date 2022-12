EXPLORONS LA NATURE CHALET DU LUSCHPACH Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CHALET DU LUSCHPACH Le Rudlin 88230 PLAINFAING Plainfaing 88230 Vosges Grand Est EXPLORONS LA NATURE Du 19 au 26 juillet 2022 : EXPLORONS LA NATURE Partons en exploration dans la nature pour découvrir ce qui s’y cache. Découvrons pourquoi elle est si importante pour tous les êtres vivants. Créons de jolies choses avec ce qu’elle nous offre. Marchons pieds nus dans les feuilles et dans la boue pour s’amuser, grimpons dans les arbres. Si tu participes à tout ça, peut-être obtiendras-tu ton diplôme de grand explorateur !

Autres activités, suivant tes envies : accrobranche, sentier pieds nus, mini golf, visite Fabrique de bonbons CDHV de Plainfaing, nuit sous tente ou tipi, construction de cabanes…

