Camp multi-activités à la montagne 7 – 11 août Chalet du club vosgien Lemberg

Chaque matin avec tes amis, tu choisiras les activités que tu souhaites faire en fonction de tes envies

**

Tu y trouveras :**

– des grands jeux : course d’orientation, chasse au trésor…

– quelques surprises et intrigues

– des activités où tu devras te surpasser, si tu le souhaites

– des jeux sportifs et des défis

– une sortie accrobranche

– de la cuisine/pâtisserie quotidiennement

– des veillées : boum, loup-garous, autour d’un feu de bois,

chamallows grillés…

– et pleins de surprises !

DES GROUPES EN FONCTION DE L’AGE DES JEUNES SERONT FAITS

Transports / nuitées :

au chalet du club vosgien à Lemberg: Nuitées en chambre, en tente et 1 nuit à la belle étoile. Transport en bus affrété par l’Animation Jeunes.

Les repas :

Ils seront préparés par les jeunes et les animateurs durant le séjour. Le repas du premier midi sera tiré du sac.

Horaires

Départ et retour à l’Animation Jeunes (2 rue des Champs Fleuris à Wasselonne) : lundi à 8h30, vendredi à 17h30.

Chalet du club vosgien Lemberg 7 Rue du Mont des Baies, 57620 Lemberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:30:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:30:00+02:00

