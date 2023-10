Chalet du Chapitre Chalet du Chapitre Mende, 1 janvier 2032, Mende.

Chalet du Chapitre Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Chalet du Chapitre

Le Chalet du Chapitre se situe au sud du Massif Central, en plein cœur de la Lozère, à Mende.

Le centre est à proximité du complexe sportif du Chapitre comprenant la piscine municipale, les stades de football, rugby, terrain de tennis, salle de ping-pong, club haltérophilie, club de tir.

C’est un centre dont l’architecture est adaptée aux enfants, confortable, construit (en 1989).

Il possède :

– Une capacité d’accueil de 2 classes.

– 26 chambres réparties sur deux couloirs avec un premier couloir de 14 chambres et un couloir de 12 chambres.

Nos chambres disposent de 2 à 4 lits avec douche, un wc, un lavabo et un balcon.

– Trois salles de classe ou salle d’activité, chaise et table, capacité de 40, 30 et 20 places.

– Une salle de restaurant où l’on pourra apprécier quelques spécialités Lozériennes (Aligot, Saucisse, tome de pays, charcuterie…). La salle à manger permet un service par petites tables pour une convivialité des repas.

– Office équipé d’un lave vaisselle, d’un four et de différents réfrigérateurs-congélateurs ainsi que d’une chambre froide.

– Une Infirmerie équipée d’une table d’auscultation, d’une armoire à pharmacie condamnable, d’une chambre de garde, d’un sanitaire.

– Une buanderie équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge, permettant la gestion efficace du linge des enfants durant le séjour.

Chalet du Chapitre 74 route du Chapitre, 48000 Mende Mende 48000 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466653608 »}, {« type »: « email », « value »: « vpt48@fol48.org »}, {« type »: « email », « value »: « fol48@fol48.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00