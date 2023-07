Colonie « vidéo et multi-activités » déconnectée en milieu montagnard Chalet du Chapitre Mende, 13 juillet 2023, Mende.

Colonie « vidéo et multi-activités » déconnectée en milieu montagnard 13 – 28 juillet Chalet du Chapitre Départ de Stiring-Wendel.

Pour la quinzième fois, le CLéA organise son traditionnel séjour de vacances, sa colonie de vacances ! Le thème de cette colo est « vidéo et multi activités, en milieu montagnard », proposant 35 places pour les enfants et adolescents de 7 à 14 ans issus de toutes les communes. Elle sera organisée du 13/07 au 28/07 à Mende, petit commune de Lozère, en région Occitanie, en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques.

Au programme…

Outre la réalisation de courts métrages permettant aux jeunes de devenir acteurs et réalisateurs du séjour, au sens propre comme au sens figuré, notre équipe pédagogique proposera de nombreuses sorties comme des randonnées en montagne, la pêche dans les lavognes, de l’équitation, du tir à l’arc … le programme détaillé sera établi prochainement avec les parents, enfants et animateurs participant au séjour lors d’une réunion de préparation du projet pédagogique !

… on se déconnecte !!

Et oui, nous souhaitons profiter des montagnes et des activités en plein air au maximum. Ainsi, pour les enfants et adolescents, il ne sera pas possible de se munir de téléphones portables, tablettes ou autre outil de divertissement numérique pendant le séjour de vacances !

Néanmoins la communication entre l’équipe de direction et les familles restera, bien entendu, possible … et nous en profiterons pour travailler la communication écrite avec les familles ce qui sera l’occasion d’un renforcement des apprentissages. Ce travail autour l’écriture sera également la clé de voûte de nos projets de réalisation vidéo.

Chalet du Chapitre 74 route du Chapitre, Mende Mende 48000 Lozère occitane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:00:00+02:00

vidéo randonnée